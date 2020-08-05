Moto E7 Plus станет одним из первых смартфонов на процессоре Snapdragon 460

5 августа 2020, 12:15

Интернет-источники обнародовали информацию о смартфоне среднего уровня Moto E7 Plus для сотовых сетей четвёртого поколения 4G/LTE.

Официальная презентация этого устройства состоится в нынешнем году.

Аппарат показался в бенчмарке Geekbench с загадочной системной платой под кодовым обозначением Guam. Высказывались предположения, что применён процессор Qualcomm Snapdragon 662. Однако анализ доступного программного кода указывает на использование другого чипа.



В частности, как утверждается, в смартфон установлен процессор Snapdragon 460. Это изделие было анонсировано ещё в январе, но первые устройства на его основе поступят на рынок лишь к концу текущего года.



Таким образом, Moto E7 Plus станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 460. Решение объединяет квартеты вычислительных ядер с тактовой частотой 1,6 и 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE.