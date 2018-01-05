Процессора Snapdragon 670, 640 и 460 – названы спецификации

5 января 2018, 12:15

В Сети появились характеристики новых процессоров Snapdragon 670, 640 и 460.



Так, первая и вторая из обозначенных новинок будут изготовлены по 10-нм технологии. Первый получит 4 ядра Kryo 360 Gold с тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре ядра Kryo 385 Silver с частотой до 1,6 ГГц. Кроме того, отмечается графика Adreno 620 и сотовый модем X16 LTE.

640-вой чип будет с 2 ядрами Kryo 360 Gold на 2,15 ГГц плюс шестью ядрами Kryo 360 Silver, частота которых до 1,55 ГГц. За обработку графики здесь отвечает Adreno 610.Третья из обозначенных новинок - Snapdragon 460. Этот процессор будет сделают по 14-нм технологии. Графика здесь - Adreno 605.