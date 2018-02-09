Названа дата анонса смартфона Huawei с тройной основной камерой

9 февраля 2018, 13:45

В Сети появилась информация о том, что компания Huawei начала рассылать журналистам приглашение на мероприятие, которое состоится 27 марта.

Место проведения его – город Париж.По слухам, именно на нем будут представлены новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus. Ключевая отличительная черта последнего – тройная основная камера.Кроме того, оба аппарата получат поддержку системы искусственного интеллекта.Технические характеристики новинок на данный момент не называются. По слухам же, P20 получит безрамочный дисплей, соотношение сторон которого 18:9, а также мощный чип Kirin 970.