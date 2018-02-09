Названа дата анонса смартфона Huawei с тройной основной камерой

В Сети появилась информация о том, что компания Huawei начала рассылать журналистам приглашение на мероприятие, которое состоится 27 марта.
Место проведения его – город Париж.
По слухам, именно на нем будут представлены новые флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Plus. Ключевая отличительная черта последнего – тройная основная камера.
Кроме того, оба аппарата получат поддержку системы искусственного интеллекта.
Технические характеристики новинок на данный момент не называются. По слухам же, P20 получит безрамочный дисплей, соотношение сторон которого 18:9, а также мощный чип Kirin 970.