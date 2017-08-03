Анонс Huawei Mate 10 намечен на 16 октября

3 августа 2017, 11:45

Стало известно о том, что компания Huawei обозначила дату анонса своего нового «гигантского» флагманского смартфона - Mate 10.

Состоится это событие 16 октября, в рамках специального мероприятия в Мюнхене, а одновременно с оригинальной версией терминала будет представлена и его модификация.Стоимость первого отмечена на уровне $1100, а второго - $556.По слухам, грядущая новинка получит безрамочный дисплей, диагональ которого 6 дюймов. Кроме того, «под капотом» окажется двойная основная камера с возможностью 3D-сканирования, а в качестве аппаратной основы «на борту» будет предусмотрен чип HiSilicon Kirin 970.