Названы спецификации смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

12 сентября 2017, 9:15

Ресурс VentureBeat опубликовал некоторые спецификации смартфонов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro, которые пока еще не были представлены официально.

Так, теперь в точности известно о том, что вторая из грядущих новинок получит дисплей на 5,99 дюймов с соотношением сторон 18:9 и качественной IPS-матрицей в основе. Кроме того, «на борту» здесь окажется двойная камера Leica с модулями на 12 и 20 Мп; фронтальная камера будет 8Мп.В качестве аппаратной платформы отмечается Kirin 970 + 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Толщина устройства при всем этом 7,5 мм. Отдельно отмечена защита корпуса по стандарту IP68. В качестве ОС обозначена Android 8.0.Что же относительно более простой модификации аппарата, в ней предусмотрен дисплей с классическим соотношением сторон, 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ встроенной.Анонс данных терминалов, напомним, намечен на 16 октября в немецком Мюнхене. Об ориентировочных датах релиза терминалов пока ничего не уточняется.