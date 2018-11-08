8 ноября 2018, 11:15

Huawei Mate 20 Pro – в iFixit оценили ремонтопригодность

Эксперты iFixit «вспороли брюхо» новому флагманскому смартфону Mate 20 Pro, который, как известно, был представлен чуть больше месяца назад.

По итогам, эта новинка производителя была признана одной из самых сложных в плане ремонтопригодности. В iFixit поставили данному терминалу 4 балла по 10-ты бальной шкале. Напомним, то столько же набрал Huawei Mate 10 Pro, а также Huawei P20 Pro.

Что касается плюсов, в этом плане отметили модульность многих компонентов и возможность независимой замены их. А вот, к примеру, чтобы заменить аккумулятор, нужно будет снять заднюю панель и боковую рамку. Тыльная и передняя панель оказались крепко приклеенными, и снять их чрезвычайно непросто. А вот если вы разбили экран, менять придется также интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.


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