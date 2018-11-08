Huawei Mate 20 Pro – в iFixit оценили ремонтопригодность

8 ноября 2018, 11:15

Эксперты iFixit «вспороли брюхо» новому флагманскому смартфону Mate 20 Pro, который, как известно, был представлен чуть больше месяца назад.

По итогам, эта новинка производителя была признана одной из самых сложных в плане ремонтопригодности. В iFixit поставили данному терминалу 4 балла по 10-ты бальной шкале. Напомним, то столько же набрал Huawei Mate 10 Pro, а также Huawei P20 Pro.

Что касается плюсов, в этом плане отметили модульность многих компонентов и возможность независимой замены их. А вот, к примеру, чтобы заменить аккумулятор, нужно будет снять заднюю панель и боковую рамку. Тыльная и передняя панель оказались крепко приклеенными, и снять их чрезвычайно непросто. А вот если вы разбили экран, менять придется также интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.