HTC U12 Life – дизайн и технические характеристики

31 августа 2018, 11:15

В рамках выставки IFA2018, компания HTC представит смартфон U12 Life.



Новинка получила достаточно необычный дизайн с отделкой в виде фактурных полосок на цельном корпусе. Сам же корпус сделан из акрилового стекла с эффектом «металлик».

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.



Основная камера двойная – модули 16Мп и 5Мп. Ее дополнили фазовым автофокусом и поддержкой записи видео 4К. Фронтальная камера - 13Мп.



Встроенную память пользователь может расширить за счет карт microSD.

Емкость аккумулятора – 3600 мАч.На тыльной панели новинки реализован сканер отпечатков пальцев.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о поддержке dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.Работает терминал под управлением Android 8.1, поверх которой оболочка HTC Sense.В продаже «трубка» появится с ценником в $390. Ориентировочная дата релиза – конец следующего месяца.