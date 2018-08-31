HTC U12 Life – дизайн и технические характеристики

В рамках выставки IFA2018, компания HTC представит смартфон U12 Life.
Новинка получила достаточно необычный дизайн с отделкой в виде фактурных полосок на цельном корпусе. Сам же корпус сделан из акрилового стекла с эффектом «металлик».
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, а также 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.
Основная камера двойная – модули 16Мп и 5Мп. Ее дополнили фазовым автофокусом и поддержкой записи видео 4К. Фронтальная камера - 13Мп.
Встроенную память пользователь может расширить за счет карт microSD.
Емкость аккумулятора – 3600 мАч.
На тыльной панели новинки реализован сканер отпечатков пальцев.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о поддержке dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.
Работает терминал под управлением Android 8.1, поверх которой оболочка HTC Sense.
В продаже «трубка» появится с ценником в $390. Ориентировочная дата релиза – конец следующего месяца.