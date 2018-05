Состоялся официальный анонс смартфона ASUS Zenfone Live L1

21 мая 2018, 10:45

Тайваньская ASUS «отметилась» анонсом на территории Индонезии своего нового смартфона - Zenfone Live L1.



Новинка позиционируется в бюджетном сегменте, и предлагается в двух вариантах – стандартном и на Android Go.

В качестве аппаратной платформы отмечается чип Qualcomm Snapdragon 425. Объем оперативной памяти 1 ГБ в версии Android Go и 2/3 ГБ в стандартной версии «трубки».Основная камера у версии Android Go – 8Мп. Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.Что же касательно стандартной версии терминала, речь об Android Oreo в качестве программной оболочки, 13Мп основной камере и 16/32 ГБ встроенной памяти.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешением HD+.Фронтальная камера 5Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS.Стоимость ASUS Zenfone Live L1 Android Go Edition пока не называется. А вот стандартная версия новинки в модификации 3ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ оценена в $120, а 2 ГБ ОЗУ/16 ГБ ПЗУ - $92.