ASUS Zenfone Live L1 – недорогой смартфон с Android Go и батареей на 3000 мАч

4 мая 2018, 9:15

Тайваньская ASUS готовит анонс своего нового бюджетного смартфона - Zenfone Live L1.

В качестве программной платформы обещают ОС Android Oreo (Go Edition), которая, как известно, ориентирована на использование в бюджетных смартфонах.



Касательно аппаратной платформы, речь о 4-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 425, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, обещана графика Adreno 308 и сотовый модем X6 LTE. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Последнюю также можно будет расширить за счет карт microSD.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

В продаже новинка появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, золотистом и синем.Точная дата релиза и стоимость пока не приводятся.