15 ноября 2017, 12:45

Итальянская авиакомпания ERNEST расширяется в Украине, добавляя 4 новых рейса между Италией и Украиной.Ernest Airlines объявляет о расширении своего присутствия в Украине, добавляя новые рейсы уже с 8 декабря, которые соединят Неаполь и Милан Бергамо со Львовом и Киевом тремя еженедельными рейсами. И Венецию со Львовом двумя еженедельными рейсами.Первый полет из Италии авиакомпании Ernest в Украину состоялся 20 октября этого года по маршруту Милан Бергамо-Львов с двумя еженедельными рейсами, а с декабря месяца добавляется еще один рейс в неделю.Первый рейс в Международный аэропорт «Киев» состоится 9 декабря 2017 из Милана (Бергамо).Выход итальянской бюджетной авиакомпании на украинский рынок радостно встретили как пассажиры, так и власти Украины, что позволило добиться полной загрузки самолетов с самого начала полетов и доказало целесообразность прямых рейсов с конкурентоспособными ценами и удобными графиками полетов как для этнических, деловых, так и туристических путешествий."Авиакомпания Ernest - это авиакомпания, внимательная к реальным потребностям своих клиентов. Мы обеспечиваем высокое качество обслуживания по привлекательным ценам и, прежде всего, мы предлагаем удобное расписание для путешествий на родину иностранцам, которые живут и работают в Италии», - говорит Шади Эль Танира, бизнес-директор по развитию авиакомпании Ernest. «Забота о наших пассажиров проявляется в мельчайших деталях. Например, наша багажная политика отвечает потребностям пассажиров, позволяя им перевозить необходимый багаж по доступным ценам. Также во внимательном отношении нашего персонала как в аэропорту, так и на борту самолета».