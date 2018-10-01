У Албании появилась собственная авиакомпания

1 октября 2018, 9:45

В небольшом балканском государстве Албания, у которого не было национальной авиакомпании в течение семи лет, заработал первозчик Air Albania.

Первый рейс нового национального оператора уже состоялся. Единственный сейчас в парке самолет оператора узко фюзеляжный Airbus A319 совершил полет из Тираны в Стамбул (Турция). В планах перевозчика - приобретение еще двух A320.В скором времени ожидается открытие рейсов в основные европейские столицы - Рим (Италия), Милан (Испания) и Лондон (Великобритания). В ближайшие четыре года планируется открыть дополнительно три аэропорта, помимо столичного, в Валоне, Кукесе и Саранде. Также авиакомпания планирует открыть рейс из Тираны в Нью-Йорк, что станет первым прямым перелетом на данном направлении, говорится в заявлении местного правительства.

Интересно, что 49% акций Air Albania принадлежит турецкой авиакомпании Turkish Airlines, а 51% - албанской стороне. Из них 41% доля у частной инвестиционной фирмы MDN Investment и 10% у компании Albcontrol, полностью контролируемой государством.