20 июня 2024, 11:45

"УЗ" назначает дополнительный поезд №115 Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня

Поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.


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