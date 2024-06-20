"УЗ" назначает дополнительный поезд №115 Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня

Поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.
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