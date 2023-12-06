"УЗ" назначила несколько дополнительных поездов в праздничное время

6 декабря 2023, 9:45

Поезд №27/28 Киев - Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева. Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении из Мукачево поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10;

поезд №191/192 Киев — Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21;

поезд №115/116 Киев — Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.