Из Одессы в Винницу запускают новый поезд

С 15 мая он отправиться из Одессы в 11:43 и приедет в Винницу в 18:36. В обратном направлении поезд поедет с 16 мая в 6:40 и прибудет в Одессу в 13:30.
Билеты будут доступны уже в скором времени.
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