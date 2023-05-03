3 мая 2023, 15:15

Из Одессы в Винницу запускают новый поезд

С 15 мая он отправиться из Одессы в 11:43 и приедет в Винницу в 18:36. В обратном направлении поезд поедет с 16 мая в 6:40 и прибудет в Одессу в 13:30.



Билеты будут доступны уже в скором времени.

