ВСУ сбивают не менее 85% дронов-камикадзе Shahed-136 – Данилов

Он добавил, что украинская армия учится бороться с этими дронами. Однако украинцы должны не терять бдительности, реагировать на сообщения о воздушной опасности и прятаться в укрытие.
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