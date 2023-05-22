Испанская фирма предложила Украине современные дроны-камикадзе

22 мая 2023, 11:45

Компания Arquimea создала барражирующие БПЛА Q-SLAM-40, как передает портал "Милитарный".



Комплекс Q-SLAM-40 (Arquimea-Surgical Loitering Airborne Ammunition 40 mm) впервые показали на военной выставке в Мадриде 17 мая. Он предназначен для безопасного и эффективного выполнения задач ближнего действия.

Сам комплекс весит 28 кг и состоит из трубной пусковой установки, пульта управления и дрона. Легко переносится в рюкзаках, может быть применен в любых условиях и на любой местности.40-мм граната с Е-взрывателем. Оператор может в любой момент выбрать способ подрыва боевой части или прервать атаку.Пусковая установка имеет низкую тепловую и акустическую сигнатуру (инфракрасное излучение и звуковые волны), что позволяет выполнить несколько пусков.

В режиме запрограммированного полета дрон может выполнять задачи даже при отсутствии (или подавлении средствами РЭБ) сигнала GPS.

Малошумный электронный двигатель делает БПЛА практически незаметным даже на близком расстоянии.

Видеосистема передает изображения оператору в режиме реального времени.



Q-SLAM-40 оснащен передовыми системами наведения, навигации и управления полезной нагрузкой. «Это полностью интегрированная система с высокоскоростными, цифровыми, зашифрованными и двунаправленными каналами передачи данных», − уверяют производители.