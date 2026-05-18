Иран готовит новый механизм движения через Ормузский пролив

18 мая 2026, 13:15

Иран разработал механизм управления судоходством в Ормузском проливе по специально обозначенному маршруту, который будет официально представлен в ближайшее время.

Об этом сообщил председатель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской республики Азизи.

По его словам, пользоваться маршрутом смогут только коммерческие суда и партнеры, сотрудничающие с Ираном, при этом будут взиматься сборы за специализированные услуги. Маршрут останется закрыт для участников так называемого «проекта свободы».



