6 марта 2024, 11:45

Київщина одна з найбільш замінованих областей, — Top Lead

За період війни знешкодили ~81 100 одиниць вибухонебезпечних предметів в області. За твердженнями експертів, повна ліквідація боєприпасів по країні може зайняти до 757 років.


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