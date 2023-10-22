Новатек-Електро анонсувала розділ "Уцінка" з дуже привабливими знижками

Звертаємо вашу увагу, що на сайті компанії Новатек-Електро з’явився розділ «Уцінка», де представлені наші вироби з максимальною знижкою 50% та гарантією в 1 рік.
У даній категорії розміщено якісні товари, що мають незначні сліди експлуатації (дрібні подряпини, потертості корпусу, незначні забруднення тощо) або виготовлені у корпусі старого зразка.
Детальніше з асортиментом та цінами можна ознайомитися за посиланням уцінка.novatek-electro.com
Більш детальну інформацію запитуйте у менеджерів компанії за наступними телефонами:
📱 +38 (067) 565-37-68 📱 +38 (050) 359-39-11
📱 +38 (063) 301-30-40 📱 +38 (048) 734-04-98