22 октября 2023, 19:06

Новатек-Електро анонсувала розділ "Уцінка" з дуже привабливими знижками

Звертаємо вашу увагу, що на сайті компанії Новатек-Електро з’явився розділ «Уцінка», де представлені наші вироби з максимальною знижкою 50% та гарантією в 1 рік.

У даній категорії розміщено якісні товари, що мають незначні сліди експлуатації (дрібні подряпини, потертості корпусу, незначні забруднення тощо) або виготовлені у корпусі старого зразка.

Детальніше з асортиментом та цінами можна ознайомитися за посиланням уцінка.novatek-electro.com

Більш детальну інформацію запитуйте у менеджерів компанії за наступними телефонами:

 
📱 +38 (067) 565-37-68                                📱 +38 (050) 359-39-11  

 
📱 +38 (063) 301-30-40                                📱 +38 (048) 734-04-98
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