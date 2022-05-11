Байден хочет ускорить процесс передачи арестованных активов РФ Украине

11 мая 2022, 9:15

Наложить арест на активы олигарха — это одно. Отдать их Украине — это другое, - пишет NYT.

Могут пройти годы, прежде чем российские активы, захваченные Соединенными Штатами, будут окончательно конфискованы и проданы в интересах украинского народа. Администрация Байдена хочет ускорить процесс.Для того, чтобы ускорить передачу средств, полученных от продажи арестованных активов, украинскому правительству, Белый дом объявил на прошлой неделе о плане, который облегчит властям США процесс реализации активов некоторых олигархов с помощью административной процедуры под эгидой Министерства финансов. Хотя детали плана не разглашаются, официальные лица заявляют, что новая процедура обеспечит "адекватный, должным образом организованный процесс" и позволит федеральному суду "быстрее" рассматривать дела.