5 декабря 2022, 11:15

Яхту Медведчука продадут на аукционе — The Guardian

Вырученные средства пойдут в пользу Украины. Это будет первая подобная продажа от имени народа Украины после того, как западные правительства ввели ограничения на активы сотен олигархов после вторжения России в Украину.


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