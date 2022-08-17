Telegram отказался удалять инструкции по проведению диверсий на ЖД

17 августа 2022, 13:45

Стало известно, что сегодня так называемый суд в РФ оштрафовал Telegram на общую сумму в 11 млн. российских рублей ($179 215).

Всего мессенджеру присудили два штрафа. Первый за то, что Telegram отказался удалять канал, где публиковались инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта в Беларуси и РФ. Вынесли штраф в размере 7 млн. рос. руб. ($114 046).Второй же штраф, в 4 млн. рос. руб ($65 169) — за отказ удалять бот «Ищи своих», публикующий личные данные российских военнослужащих в Украине, и каналы, публикующие «недостоверную информацию» о войне (вероятно, правдивую информацию).