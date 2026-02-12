12 февраля 2026, 8:15

НАТО начал военную миссию в Арктике

Как сообщила пресс-служба Альянса, военная миссия Arctic Sentry дополнительно усилит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере по мере роста постоянного присутствия блока в регионе.



"Arctic Sentry подчеркивает приверженность Альянса защите своих членов и поддержанию стабильности в одном из наиболее стратегически значимых и экологически сложных регионов мира", — заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.



НАТО начал планировать проект миссии после того, как президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры в Давосе в январе в разгар кризиса вокруг Гренландии.



При этом в заявлении четко не прописано, что конкретно будут делать союзники в рамках Arctic Sentry.

