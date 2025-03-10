В Дагестане и Чечне заблокирован Telegram

10 марта 2025, 17:15

Министр цифрового развития Дагестана Гамзатов сообщил, что на территории Чечни и Дагестана заблокировали Telegram и в настоящее время мессенджер не работает.

По его словам, это решение принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. «Его часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют», - добавил Гамзатов.



29 октября 2023 г. салафитские активисты устроили погром в Махачкалинском аэропорту с требованием не пускать пассажиров рейса из Тель-Авива в город. В результате были задержаны более 200 демонстрантов.