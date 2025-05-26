Во Вьетнаме заблокируют Telegram, — Reuters

26 мая 2025, 12:15

По данным вьетнамской полиции, 68% из 9600 каналов и групп в Telegram используются для мошенничества, незаконного оборота наркотиков и "предположительно связаны с терроризмом".



Министерство технологий страны предписало провайдерам заблокировать приложение из-за отказа Telegram сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями пользователей. Мессенджер планируют отключить 2 июня.