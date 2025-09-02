Telegram-каналы остаются главным источником информации для украинцев — опрос

2 сентября 2025, 12:45

Как показали результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", Telegram-каналы постоянно или часто (четыре-пять дней в неделю) читает более половины опрошенных (52%).

На втором месте — YouTube (32% респондентов смотрят постоянно или часто), на третьем — Facebook (28%). Телемарафон и чаты в Viber постоянно или часто просматривают 25%.



При этом украинцы почти не читают печатные медиа (84% не используют газеты и журналы), не слушают радио (75%) и не просматривают международные онлайн-медиа (66%).



Что касается доверия, то в целом украинцы мало доверяют медиа. Относительно большее доверие — к Telegram-каналам (29%) и YouTube-каналам (24%). Меньше всего украинцы доверяют телемарафону (39% респондентов не доверяют или скорее не доверяют).



Опрос проводили в апреле, но результаты опубликовали только сейчас.