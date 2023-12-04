4 декабря 2023, 17:15

Почти 75% украинцев подготовились к возможным проблемам с энергоснабжением зимой

Об этом свидетельствуют опубликованные 1 декабря результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".



Среди наиболее популярных мер подготовки — приобретение фонариков и батареек, подготовка запасов еды и воды, покупка аккумуляторов и генераторов.



Наиболее интенсивно готовились к проблемам с энергоснабжением жители Киева, люди молодого и среднего возраста, а также более обеспеченные граждане.

