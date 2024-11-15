OPPO вперше в світі впроваджує архітектуру MoE на власних пристроях

15 ноября 2024, 13:15

OPPO здійснив значний прорив, ставши першою компанією, яка запровадила архітектуру Mixture of Experts (MoE) на своїх пристроях.



Ця віха підвищує ефективність роботи ШІ, відкриває нові можливості для більш просунутого і гнучкого вбудованого ШІ, закладаючи основу для майбутніх інновацій в області інтеграції ШІ з мобільним обладнанням.

Технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися, і все більше завдань виконується на пристрої. Однак великі моделі ШІ вимагають значної обчислювальної потужності, що може вплинути на продуктивність, особливо на пристроях з обмеженими апаратними ресурсами. У відповідь на це OPPO співпрацює з провідними постачальниками чіпсетів, щоб впровадити архітектуру MoE на пристроях для подолання цих обмежень.



Архітектура MoE динамічно активує спеціалізовані підмоделі («експерти») для вирішення конкретних завдань, тим самим значно підвищуючи ефективність обробки і скорочуючи споживання обчислювальних ресурсів і передачі даних. Лабораторні тести показують, що архітектура MoE на пристрої прискорює швидкість виконання операцій ШІ приблизно на 40%, зменшуючи вимоги до ресурсів і підвищуючи енергоефективність. Це забезпечує швидшу реакцію ШІ, довший час роботи від батареї та підвищену конфіденційність, оскільки більше завдань обробляється локально на пристрої.



Впровадження OPPO архітектури MoE на пристроях - це прорив, який підкреслює її прогрес в інноваціях ШІ. Знижуючи обчислювальні ресурси ШІ, MoE дозволяє більшій кількості пристроїв - від флагманських до бюджетних - виконувати складні алгоритми ШІ, прискорюючи впровадження ШІ в індустрії. Як результат, архітектура MoE на пристрої відкриває нові можливості для індустрії, роблячи передові можливості ШІ більш доступними для широкої аудиторії.

Заглядаючи в майбутнє, OPPO залишається відданою розвитку технології штучного інтелекту і робить її доступною для більшої кількості користувачів. Маючи понад 5,860 патентних заявок у галузі ШІ, OPPO продовжує інвестувати значні кошти в дослідження і розробки ШІ. Створення Центру штучного інтелекту OPPO у 2024 році є ключовим кроком у консолідації зусиль компанії в галузі досліджень штучного інтелекту, що сприятиме виконанню місії компанії з надання високоякісних послуг у сфері штучного інтелекту користувачам по всьому світу. Завдяки постійним дослідженням, таким як MoE, і глобальному впровадженню функцій зі штучним інтелектом у лінійці своїх смартфонів, OPPO прагне розширити високоякісний досвід роботи зі штучним інтелектом для ширшої аудиторії, гарантуючи, що технологія штучного інтелекту стане більш доступною для користувачів усіх категорій пристроїв.