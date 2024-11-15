15 ноября 2024, 13:15

OPPO вперше в світі впроваджує архітектуру MoE на власних пристроях

OPPO здійснив значний прорив, ставши першою компанією, яка запровадила архітектуру Mixture of Experts (MoE) на своїх пристроях.

Ця віха підвищує ефективність роботи ШІ, відкриває нові можливості для більш просунутого і гнучкого вбудованого ШІ, закладаючи основу для майбутніх інновацій в області інтеграції ШІ з мобільним обладнанням. 

Технологія штучного інтелекту продовжує розвиватися, і все більше завдань виконується на пристрої. Однак великі моделі ШІ вимагають значної обчислювальної потужності, що може вплинути на продуктивність, особливо на пристроях з обмеженими апаратними ресурсами. У відповідь на це OPPO співпрацює з провідними постачальниками чіпсетів, щоб впровадити архітектуру MoE на пристроях для подолання цих обмежень.

Архітектура MoE динамічно активує спеціалізовані підмоделі («експерти») для вирішення конкретних завдань, тим самим значно підвищуючи ефективність обробки і скорочуючи споживання обчислювальних ресурсів і передачі даних.  Лабораторні тести показують, що архітектура MoE на пристрої прискорює швидкість виконання операцій ШІ приблизно на 40%, зменшуючи вимоги до ресурсів і підвищуючи енергоефективність. Це забезпечує швидшу реакцію ШІ, довший час роботи від батареї та підвищену конфіденційність, оскільки більше завдань обробляється локально на пристрої.

Впровадження OPPO архітектури MoE на пристроях - це прорив, який підкреслює її прогрес в інноваціях ШІ. Знижуючи обчислювальні ресурси ШІ, MoE дозволяє більшій кількості пристроїв - від флагманських до бюджетних - виконувати складні алгоритми ШІ, прискорюючи впровадження ШІ в індустрії. Як результат, архітектура MoE на пристрої відкриває нові можливості для індустрії, роблячи передові можливості ШІ більш доступними для широкої аудиторії.

 
Заглядаючи в майбутнє, OPPO залишається відданою розвитку технології штучного інтелекту і робить її доступною для більшої кількості користувачів. Маючи понад 5,860 патентних заявок у галузі ШІ, OPPO продовжує інвестувати значні кошти в дослідження і розробки ШІ. Створення Центру штучного інтелекту OPPO у 2024 році є ключовим кроком у консолідації зусиль компанії в галузі досліджень штучного інтелекту, що сприятиме виконанню місії компанії з надання високоякісних послуг у сфері штучного інтелекту користувачам по всьому світу.  Завдяки постійним дослідженням, таким як MoE, і глобальному впровадженню функцій зі штучним інтелектом у лінійці своїх смартфонів, OPPO прагне розширити високоякісний досвід роботи зі штучним інтелектом для ширшої аудиторії, гарантуючи, що технологія штучного інтелекту стане більш доступною для користувачів усіх категорій пристроїв.
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