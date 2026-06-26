Китай создал макет американского эсминца в качестве мишени

26 июня 2026, 11:45

Свежие спутниковые снимки зафиксировали в китайской пустыне Такла-Макан объект, очертаниями напоминающий эсминец класса Arleigh Burke ВМС США, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков, данный объект может использоваться для тестирования противокорабельного оружия.Этот макет — далеко не первая копия американского военного корабля, созданная КНР за последние пять лет. Как сообщал Военно-морской институт США (USNI), еще на спутниковых снимках 2021 года на полигоне в районе Жоцян были видны мишени в форме авианосца и двух аналогичных эсминцев.7-й флот США, патрулирующий западную часть Тихого океана и воды вокруг Тайваня, активно задействует оба этих типа судов. На других кадрах из космоса вокруг макетов были видны обломки от предыдущих ракетных ударов.