13 октября 2022, 12:45

ЗСУ "накрили" 6 установок С-300 разом із БК

В районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки, — речник  Одеської ОВА з посиланням на Стратком ЗСУ.


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