В районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки, — речник Одеської ОВА з посиланням на Стратком ЗСУ.
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