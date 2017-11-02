Доля 4G смартфонов в сети Vodafone выросла в два раза

2 ноября 2017, 10:45

Проникновение 4G-ready смартфонов в сети Vodafone Украина достигло 20%, что вдвое больше по сравнению с 4 кварталом 2016 года, а более трети всех абонентов уже пользуются USIM картами нового поколения, необходимыми для получения услуг в сети 4G.

«Год назад мы прогнозировали такую готовность абонентской базы к началу 2018 года, но уже сегодня украинские абоненты опередили эти прогнозы. За год процент проникновения смартфонов вырос вдвое. Учитывая более высокую концентрацию смартфонов в крупных городах, с которых начнется запуск 4G в стране, такой уровень будет достаточным для запуска коммерческих услуг на базе 4G для наших абонентов», – отмечает Евгений Донде, руководитель проекта по развертыванию 4G сети Vodafone Украина.

Vodafone продолжает активную подготовку к внедрению сети 4G. Это касается и операторского, и пользовательского оборудования. В тестовой лаборатории Vodafone Украина, совместно с поставщиком оборудования уже собран и тестируется фрагмент сети 4G. А более года назад компания полностью перешла на закупку нового типа карт – USIM, которые позволяют пользоваться услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G – при наличии покрытия, устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг. Карты нового типа установлены во всех новых партиях стартовых пакетов оператора, а существующие абоненты могут бесплатно заменить свою старую карту на USIM в любом магазине Vodafone.

