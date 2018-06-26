Vodafone анонсирует старт нового этапа строительства сети 4G

26 июня 2018, 11:15

Vodafone Украина 1 июля начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц.

Новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов.

Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев. С 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов в следующих областях:

Киевская

Днепропетровская

Харьковская

Запорожская

Одесская

Николаевская

Полтавская

Сумская

Кировоградская

Херсонская

Vodafone Украина запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц 30 марта. С момента этого старта интернетом четвертого поколения уже воспользовались более 1,5 миллиона клиентов Vodafone Украина.

После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.

Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты, а также инструкцию по замене SIM-карты на USIM.

Клиенты Vodafone могут самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G и получить 4 ГБ в подарок. Стартовые пакеты Vodafone для самостоятельной замены SIM-карты можно купить в большинстве точек продаж стартовых пакетов. Стоимость такого пакета составляет 25 грн. При замене SIM-карты сохраняется номер телефона, текущий баланс, тарифный план и все подключённые услуги.