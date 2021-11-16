Vodafone Украина объявила результаты деятельности в 3Q2021 года

16 ноября 2021, 13:15

Группа компаний Vodafone Украина улучшила основные финансовые показатели третьего квартала 2021 года.

Доход группы в июле-сентябре 2021 года составил 5,2 млрд грн, что на 8% выше результатов аналогичного периода прошлого года.



Остальные финансовые показатели группы в 3 квартале 2021 года также демонстрируют устойчивый рост по сравнению с прошлогодними результатами. Показатель OIBDA увеличился на 10% – до 2,8 млрд. грн. Маржа OIBDA выросла год к году на 1,0 п.п. до 54,4%. Чистая прибыль превысила 1 млрд грн.



Основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в тарифах voice&data. Постепенное восстановление уровня доходов от роуминга также повлияло на рост доходов Vodafone.



В третьем квартале 2021 года группа компаний Vodafone Украина завершила покупку компании Vega. Целью покупки для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности, услуг фиксированной связи.



Капитальные инвестиции Vodafone Украина в 3 квартале 2021 года составили 591 млн. и в основном направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета достигли 30,9 млрд грн.



Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей сказался на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале 2021 года показатель составил 86,4 грн.



База клиентов Vodafone в третьем квартале 2021 года демонстрирует тенденцию роста (+0,1%), по результатам квартала она охватывает 19 млн клиентов. При этом продолжается постоянный рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, уже традиционно растет количество новых подключений в сегменте IoT.



