Vodafone обеспечил 4G покрытие в селах Закарпатья

25 февраля 2019, 10:45

Vodafone существенно расширил 4G сеть в Закарпатской области, а также обеспечил новое покрытие в Ровенской области.

4G появилось в городе Перечин и селах Закарпатья: приграничных селах Горонглаб, Тыйглаш, Тарновцы и Невицкое, а также в селах Обава, Поляна, Завидово, Оноковцы и Баранинцы.



Скоростным интернетом теперь можно пользоваться в Здолбунове и Стрельске Ровенской области, а также в городе Бобринец Кировоградской области.



На сегодняшний день порядка 19 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.



После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.



Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита, стоимостью от 65 до 115 грн соответственно.



Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.

