Vodafone ускорил 4G в Закарпатье

9 апреля 2020, 13:45

Vodafone завершил работы по переводу стандарта LTE на полосу в 15МГц по всей территории Закарпатской области. Это позволило повысить емкость сети Vodafone и увеличить скорость передачи данных.

Выполнение работ было очень актуальным, поскольку с учетом увеличения количества клиентов и объемов потребления интернета нагрузка на LTE постоянно возрастает.



«После проведения технических работ можем констатировать рост скоростей в Закарпатской области более чем вдвое, – комментирует Роман Арбора, начальник технического департамента Запад Vodafone Украины. – Жители Закарпатской области – одни из самых активных пользователей Vodafone. Неудивительно, что мы наблюдаем высокую загруженность сети и прилагаем максимум усилий для обеспечения качественной связи и передачи данных. С другой стороны – горная местность Закарпатья обязывает наших технических специалистов прибегать к сложным и нестандартным решениям, чтобы клиенты Vodafone имели возможность общаться и пользоваться качественным скоростным интернетом».



Инженеры компании переконфигурировали более 250 площадок в Закарпатье. На завершающей стадии также технические работы по расширению полосы LTE в Ивано-Франковской и Волынской областях.



Перечисленные меры особенно актуальны сейчас, когда большинство людей «контактирует с миром» благодаря телефону и интернету.



Со своей стороны Vodafone продолжает поддерживать украинцев, которые остаются дома на карантине, и предоставляет бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам: Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit. Vodafone также продлил до 30.04 для абонентов предоплаченных тарифов возможность бесплатно подключить услугу Online Pass, чтобы безлимитно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах. А в рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» также открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис Vodafone TV.



