Vodafone расширил сеть 4G на Закарпатье и еще в 5 областях Украины

Vodafone расширил 4G сеть в 6 областях Украины. Наиболее широкой покрытие обеспечено в Закарпатье в городах Хуст, Тячев, Иршава, поселках городского типа Солотвино и Батево, в селах Бобовище, Великие Лазы, Клочки, Новое Давыдково, Русские Комаровцы, Страбичево, Чомонин, Вары, Великие Комяты, Голубиное, Нелипино, Дубриничи, Порошково.
Также скоростной интернет 4G стал доступен жителям населенных пунктов еще в 5 областях Украины: Триполье в Киевской области, Гоща и Квасилов в Ровенской области, Монастыриска в Тернопольской области и Липляны в Волынской области.
На сегодняшний день около 21 миллиона жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.
Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G – от 4 ГБ и до безлимита соответственно. Готовность к 4G клиенты компании могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты.
Для тех, кто еще не дошел до магазина Vodafone, чтобы заменить свою старую SIM-карту на USIM с поддержкой 4G, Vodafone предлагает бесплатную доставку.
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