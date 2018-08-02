Луцк, Черновцы, Могилев-Подольский – теперь с 4G от Киевстар

2 августа 2018, 9:15

Мобильный интернет четвертого поколения доступен абонентам Киевстар в 2218 населенных пунктах Украины.

01 августа Киевстар подключил к высокоскоростному мобильному интернету по технологии LTE еще 448 населенных пункта на Западе и Юге Украины. Так, услуги 4G стали доступны абонентам в городах Луцк, Черновцы, Ковель, Могилев-Подольский, Новоднестровск, Новоград-Волынский, Староконстантинов, Коломыя, Первомайск, Южноукраинск и других. Ознакомиться с полным перечнем населенных пунктов с 4G можно на сайте компании.



Высокоскоростной интернет по технологии LTE запущен на частотах диапазона 1800 МГц. Это позволяет охватить новой технологией большое количество населенных пунктов. Так, в Волынской области территория покрытия сети 4G Киевстар увеличилась на 140 населенных пунктов, в Хмельницкой – 63, Николаевской - 55, в Черновицкой к сети 4G прибавилось 47 населенных пунктов, а в Житомирской – 46, в Закарпатской -32, Ивано-Франковской – 29. На сегодня высокоскоростной интернет по технологии LTE доступен в 2218 населенных пунктах, где проживает свыше 13 млн человек.



Доступ к услугам по технологии 4G/LTE предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM карта и смартфон поддерживают эту технологию. Это можно проверить с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карты.