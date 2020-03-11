Logitech MX Master 3 возвращается - с легендарными функциями и в новыми цветами

11 марта 2020, 9:45

Замечательная новость для поклонников высококачественной техники Logitech: после успеха осенью 2019 года беспроводная мышь MX Master 3 возвращается на украинский рынок.

Новое поступление ожидается в традиционных цветах Black и Graphit, а также в полностью новом стильном цветовом решении Mid Grey. Реализовывать в Украине обновленный модельный ряд будет интернет-супермаркет Rozetka.

Благодаря инновационному колесу прокрутки MagSpeed устройство демонстрирует сверхбыструю и сверхточную прокрутку. MX Master 3 с помощью электромагнитов позволяет бесшумно прокручивать тысячи строк текста в считанные секунды.



Беспроводная мышь Logitech MX Master 3 отличается высокой скоростью и точностью; благодаря тщательно продуманному дизайну она поддерживает руку и запястье, позволяя работать много часов без усталости. В фирменное ПО Logitech Options, кроме возможностей настройки, включены готовые профили для популярных программных продуктов.

Мышь оснащена высокоточным фирменным датчиком Logitech MX Darkfield с чувствительностью 4000 DPI, который работает на любой поверхности, даже на стеклянной. Полной зарядки аккумулятора хватит на 70 дней работы, а трехминутной быстрой подзарядки – на весь день.

Logitech MX Master 3 может работать на ОС Windows, Mac и на наиболее популярных дистрибутивах Linux. Поддержка технологии Logitech Flow позволяет с легкостью управлять работой на нескольких компьютерах одновременно. С ее помощью можно копировать и вставлять из буфера файлы, изображения и документы на разных ПК и даже в разных операционных системах – еще никогда не было так легко работать одновременно на ПК с Windows и Mac.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.