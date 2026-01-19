"Оптима-2.2М": білоруський купол РЕБ проти дронів і навігації

19 января 2026, 10:45

Білоруський «Оптима-2.2М» подається як система, що створює керований «інформаційний вакуум» для GPS/ГЛОНАСС/Galileo/BeiDou та Wi-Fi.



На папері це виглядає як локальний купол РЕБ із радіусом приглушення навігації щонайменше 30 км, але практичне значення комплексу визначає не цифра в буклеті, а те, як він вбудовується в реальну схему боротьби з БпЛА й високоточною зброєю.

«Оптима-2.2М» — мобільний комплекс РЕБ ОАО «КБ “Радар”» із 40 Вт на кожен частотний діапазон та сектор, круговим покриттям з охопленням верхньої півсфери і часом розгортання до 12 хвилин.



Фактично це засіб створення локальної зони заборони супутникової навігації навколо важливих об’єктів: позицій ППО, вузлів зв’язку, складів, штабів. У такій зоні GNSS-залежні засоби — від дешевих «комерційних» дронів до частини крилатих ракет — втрачають точність або повністю прив’язку до маршруту, що ускладнює удари по точкових цілях і коригування артилерії.



Втім, «оптимальний вакуум» — це маркетинг, а не абсолютна перевага. Системи з інерціальною навігацією, кореляційним облетом місцевості чи оптичними головками наведення значно менш чутливі до глушення GNSS. Дальність подавлення Wi-Fi на рівні близько 1,5 км корисна проти примітивних схем керування БпЛА, але не вирішує проблему усіх FPV і цифрових відеолінків з перестроюванням частоти.

"Оптима-2.2М" вписується у зрозумілу логіку Мінська: мати власні засоби РЕБ для прикриття критичної інфраструктури й одночасно пропонувати їх як експортний продукт — у першу чергу росії для посилення «зон відмови в навігації» на тактичному й оперативному рівні. Один такий комплекс не змінює баланс, але поява серій подібних систем означає тренд на ущільнення радіоелектронного поля на театрі.