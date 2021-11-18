ПриватБанк планує розширення власної ІТ команди

18 ноября 2021, 11:45

Як повідомив заступник голови правління ПриватБанку, ПриватБанк є одним з найінноваційніших українських банків та розвиток ІТ для нас - основа ДНК розвитку банку.

Звісно, створюючи нові технології та цифрові послуги, обслуговуючи понад 20 мільйонів клієнтів, банк не має планів на скорочення персоналу у сфері ІТ, а й постійно залучає нові таланти та найкращих фахівців ринку. Сьогодні у команді базових ІТ підрозділів, без урахування команди діджитал банкінгу, працюють понад 2 200 фахівців.



За словами Марюса Качмарека: «я пишаюся нашою унікальною ІТ командою. Як лідер ринку та сучасна корпоративна структура, ПриватБанк змінює внутрішню структуру управління, щоб найкраще обслуговувати клієнтів, відповідати викликам часу та працювати більш гнучко та ефективно. Така реструктуризація, коли стару систему управління командами та ІТ процесами, яка створювалася ще на початку ери діджиталізації, замінює нова та сучасна, є унікальною для банківського ринку, та дозволить фахівцям працювати з більшою ефективністю та у більш комфортних умовах».

