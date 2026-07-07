Китайський рекорд у космічній тязі - двигун Холла на 750 Н

7 июля 2026, 13:15

Китай продемонстрував новий двигун на ефекті Холла тягою 750 Н, який виконав рекордний переліт на геостаціонарну орбіту, перевершивши всі порівнянні попередні системи.



Двигун, розроблений Китайською академією аерокосмічних двигунних технологій у Сіані після того, як західні країни закрили Пекіну доступ до відповідних технологій, підняв супутник Communications Technology Experiment Satellite 26A з перехідної орбіти на геостаціонарну за п'ять маневрів, відпрацювавши сумарно 11 617 секунд (близько 3,2 години) за один політ, і витримав понад 14 годин безперервної роботи на випробуваннях — приблизно вдвічі більше за зарубіжні аналоги.

Головне тут — не сама цифра тяги, а те, що йдеться про технологію, яку Китай був змушений розробляти самостійно через експортні обмеження країн Заходу. Тобто це черговий приклад того, як санкційний тиск не зупиняє розвиток критичної космічної інфраструктури суперника, а лише змінює темп і траєкторію — Пекін фактично довів здатність закрити технологічну нішу, де раніше залежав від імпорту.Технічно двигуни на ефекті Холла традиційно програють хімічним двигунам у тязі, але виграють у паливній ефективності, тому супутник або несе більше корисного навантаження, або довше служить на орбіті.Проблема — час: звичайні двигуни цього класу піднімають апарат із перехідної орбіти на робочу тижнями чи місяцями через низьку тягу. Двигун у 750 Н суттєво скорочує цей цикл, а термостійке й антиокислювальне покриття дозволило довести безперервну роботу до понад 14 годин — саме це, а не сама тяга, дало можливість пройти п'ять маневрів підйому орбіти за один політ.Військовий підтекст тут прямий: швидший вихід на робочу орбіту означає, що розвідувальні, навігаційні супутники раннього попередження та зв'язку стають операційними набагато швидше після запуску — критично важливо у сценарії, де супутникове угруповання потрібно оперативно поповнювати чи відновлювати (зокрема після втрат від протисупутникової зброї).Крім того, потужніша електрична тяга дозволяє будувати важчі військові супутники з більшою маневреністю протягом усього терміну служби — тобто апарати, здатні активніше змінювати орбіту для ухилення чи повторного націлювання.