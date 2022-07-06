На что пойдут 750 миллиардов долларов от ЕС?

6 июля 2022, 11:45

Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд.

Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.Цифровизация государства – $0,1 млрд.Безопасность и оборона – $50 млрд.Чистая и защищенная среда – $20 млрд.Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.Развитие системы образования – $5 млрд.Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.