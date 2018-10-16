MSI представляет первый в мире игровой ноутбук с “безрамочным” экраном

16 октября 2018, 12:15

MSI представляет 17-дюймовый игровой ноутбук нового поколения, который раздвинет границы возможного для самый требовательных геймеров - GE75 Raider.

Эта модель получила принципиально новый корпус с алмазной огранкой металлической крышки, которая без сомнения добавит дизайну премиальности и стиля.

Дизайн корпуса - одно из первых качеств, на которые обращают внимание при выборе ноутбука. Учитывая это, при разработке GE75 его наделили стильными объемными вырезами на крышке с алмазной огранкой и красным анодированным покрытием, которое символизирует хребет огненного дракона - благодаря уникальной, агрессивной эстетике его владелец непременно будет выделяться из толпы. Кроме того, нижняя крышка GE75 выполнена в новом, асимметричном дизайне, вдохновленным обликом футуристичных боевых космолетов.Дисплей GE75 Raider заключен в тонкую рамку, которая позволила разместить мощное железо для бескомпромиссного игрового опыта в компактном и легком корпусе. Кроме того, 17-дюймовая IPS панель имеет скорость отклика всего 3 мс и частоту обновления 144 Гц для беспрецедентно плавной игры.Производительное железо MSI GE75 Raider требует эффективного охлаждения, поэтому процессор Intel Core i7 8-го поколения и видеокарту NVDIA® GeForce® GTX 1070 уберегает от перегрева проверенная фирменная система Cooler Boost 5. MSI гарантирует, что пять медных тепловых трубок и две мощные турбины способны эффективно рассеивать тепло даже под значительными нагрузками, сохраняя приемлемый уровень шума.MSI APP Player - новая эксклюзивная особенность игровых ноутбуков MSI. Это предустановленный высококачественный эмулятор мобильной платформы Android, который позволяет легко устанавливать и запускать игры из Google Play Store прямо на ноутбуке с использованием всех его функций, включая клавиатуру и мышь. Особенно геймеры оценят синхронизацию с интеллектуальной подсветкой клавиатуры от SteelSeries, которая автоматически подсветит все активные клавиши и примет подходящую цветовую схему.GE75 Raider - это вершина эволюции на рынке 17-дюймовых игровых ноутбуков. Он объединяет в себе мощь NVIDIAGeForce GTX 1070, эффективное охлаждение и достойный профессиональных киберспортсменов “безрамочный” IPS экран с частотой 144 Гц в компактном и стильном корпусе, который задает новый тренд на рынке игровых ноутбуков.