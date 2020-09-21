Прочный планшет Samsung Galaxy Tab Active 3 получит чип Exynos 9810

21 сентября 2020, 13:15

Ресурс SamMobile обнародовал подробные технические характеристики грядущей новинки.



В оснащение гаджета войдёт фирменный процессор Exynos 9810. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графический контроллер Mali G72MP18. Некоторые модификации компьютера получат сотовый модем.

Говорится о наличии 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64 или 128 Гбайт. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5050 мА·ч с подзарядкой через симметричный порт USB Type-C.



Размер дисплея составит 8,0 дюйма по диагонали, разрешение — 1920 × 1200 точек. Спереди расположится 5-мегапиксельная камера, сзади — 13-мегапиксельная. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи пальцев и посредством пера S Pen.



Планшет будет выполнен в соответствии со стандартами IP68 и MIL-STD 810, что говорит о защите от влаги и пыли, ударов, падений и перепадов температур. Указаны габариты и вес — 213,8 × 126,8 × 9,9 мм и 429 г.