У Samsung будет еще более защищенный Galaxy Active

31 июля 2019, 15:25

Источники сообщают о том, что южнокорейская Samsung готовит анонс смартфона Galaxy Active, который получит корпус повышенной прочности.

Кроме того, у этой новинки будет 5,2-дюймовый экран с разрешение 1440х2540 точек. Чуть ниже дисплея будут предусмотрены физические кнопки.По слухам, грядущая новинка получит 8-ядерный чип Exynos 9810, тактовая частота которого до 2,9 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь окажется графика Mali G72MP18. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Емкость аккумулятора – 4500 мАч.Как скоро стоит ожидать анонса новинки, пока не известно.