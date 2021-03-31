Xiaomi объявила о разработке собственного электрокара

31 марта 2021, 12:15

Xiaomi, один из крупнейших производителей смартфонов и гаджетов в Китае, решила присоединяется к борьбе за бурно развивающийся рынок электрокаров, объявив о планах наладить выпуск полностью электрических автомобилей под собственным брендом.

Изначально компания планирует побороться за домашний китайский авторынок, являющийся крупнейшим в мире.

Китайский производитель начнёт свой проект электромобиля с первоначальных инвестиций в размере 10 миллиардов юаней ($1,5 млрд), а в течение ближайших 10 лет планирует инвестировать до $10 млрд — об этом компания сообщила в своём заявлении. Основатель и руководитель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) возглавит новый бизнес в качестве исполнительного директора.



«Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте», — сказано в заявлении компании. Пресс-секретарь Xiaomi заявила, что компания пока не готова давать дальнейшие комментарии.



Пекинская компания — ещё один технологический производитель, решивший присоединиться к гонке за рынок умного транспорта будущего в Китае. Например, производитель телекоммуникационного оборудования ZTE заявил в марте, что собирается создать команду для создания нового семейства электромобилей, не уточнив, делается ли это в сотрудничестве с партнёрами или же компания будет производить автомобили под собственной маркой.

Шэньчжэньская Huawei Technologies тоже планирует производить электромобили под собственной маркой и, как сообщило издание Reuters, может даже запустить некоторые модели в этом году. Китайский поисковый гигант Baidu заявил в январе, что планирует производить электрокары на автозаводе Geely Automobile Holdings — автопроизводителя, который предложит инженерные консультации и контрактное производство.



Xiaomi, которая уже передаёт производство своих смартфонов, носимых браслетов и гаджетов на аутсорсинг Foxconn Technologies, скорее всего, привлечёт контрактного производителя для сборки электромобилей. Причём крупный китайский автопроизводитель Great Wall Motors на прошлой неделе опроверг сообщение Reuters, что Xiaomi будет использовать его заводы для выпуска электромобилей.

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