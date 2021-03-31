Xiaomi показала "умный" дом на колёсах

Китайская компания Xiaomi, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской электроники, провела презентацию, в рамках которой было представлено немало любопытных новинок.
Вместе с этим вендор объявил о намерении выйти на рынок электромобилей, а помимо этого показал несколько изображений концептуального кемпера (дом на колёсах).
Согласно имеющимся данным, Xiaomi планирует осуществить вложение первоначальных инвестиций в размере 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в разработку и производство электромобилей. В следующие десять лет объём вкладываемых в это направление средств может возрасти до $10 млрд. Хотя Xiaomi изначально намерена начать поставки собственных электромобилей на рынок Поднебесной, вполне возможно, что с годами они появятся и в других странах.
Можно было бы подумать, что показанный дом на колёсах и станет первым электрокаром Xiaomi, но всё же сегодня не 1 апреля. На самом деле показанный электрифицированный кемпер собран для неназванного заказчика, и Xiaomi здесь отвечала в первую очередь за оснащение фирменной электроникой. В целом, об этой машине практически ничего неизвестно. Во время презентации был показан лишь внешний облик транспортного средства и его внутреннее убранство, никаких технических характеристик озвучено не было. Вполне логично, что внутри дома на колёсах нашлось место различным электронным устройствам Xiaomi.
На данный момент неизвестно, планирует ли китайская компания производить электрические кемперы серийно или же этот проект останется в единственном экземпляре. Также не было сказано, когда первый серийный электромобиль Xiaomi может появиться в продаже, поскольку в настоящее время компания находится на этапе его разработки.
(С) 3dnews