Xiaomi показала "умный" дом на колёсах

31 марта 2021, 9:15

Китайская компания Xiaomi, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов и потребительской электроники, провела презентацию, в рамках которой было представлено немало любопытных новинок.

Вместе с этим вендор объявил о намерении выйти на рынок электромобилей, а помимо этого показал несколько изображений концептуального кемпера (дом на колёсах).

Согласно имеющимся данным, Xiaomi планирует осуществить вложение первоначальных инвестиций в размере 10 млрд юаней (около $1,5 млрд) в разработку и производство электромобилей. В следующие десять лет объём вкладываемых в это направление средств может возрасти до $10 млрд. Хотя Xiaomi изначально намерена начать поставки собственных электромобилей на рынок Поднебесной, вполне возможно, что с годами они появятся и в других странах.



Можно было бы подумать, что показанный дом на колёсах и станет первым электрокаром Xiaomi, но всё же сегодня не 1 апреля. На самом деле показанный электрифицированный кемпер собран для неназванного заказчика, и Xiaomi здесь отвечала в первую очередь за оснащение фирменной электроникой. В целом, об этой машине практически ничего неизвестно. Во время презентации был показан лишь внешний облик транспортного средства и его внутреннее убранство, никаких технических характеристик озвучено не было. Вполне логично, что внутри дома на колёсах нашлось место различным электронным устройствам Xiaomi.