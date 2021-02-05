Xiaomi показала смартфон с экраном-водопадом

5 февраля 2021, 9:45

Китайская компания Xiaomi продемонстрировала весьма любопытную новинку — уникальный концептуальный смартфон, получивший нестандартный дисплей, охватывающий боковые части корпуса.

Aппарат носит название Quad Curved Waterfall Display Concept Smartphone. Он оснащён экраном-водопадом, который загибается не только на боковые грани, но также на верхнюю и нижнюю стороны.



Таким образом, дисплей занимает 100 % площади фронтальной поверхности, а также немалую часть боковых граней и торцов. В боковых секциях могут отображаться какие-либо уведомления, пиктограммы приложений, полезная информация и пр.

Концептуальный аппарат полностью лишён разъёмов. Это означает, что подзарядка может осуществляться исключительно беспроводным способом. То же самое касается обмена данными с другими устройствами, в частности, наушниками.



Отмечается, что края аппарата имеют угол закругления 88 градусов. При создании аппарата использованы решения, защищённые 46 патентами. В тыльной части расположена крупная камера, но её характеристики не раскрываются.