На CES 2018 Xiaomi показала самонаводящийся чемодан-беспилотник

15 января 2018, 13:15

Компания Xiaomi на выставке CES 2018 показала прототип роботизированного смартфона-чемодана, способного следовать за своим владельцем.

Новинку назвали 90Fun Puppy1. Продукт использует технологию, аналогичную гироскутерам – систему автоматического следования и точного определения местоположения. Помимо способности следовать за свом владельцем, вы также можете вызвать чемодан при помощи пульта ДУ. Ну, а съемная литиевая батарея поможет избежать проблем во время перелетов.



Старт массового производства начнется во второй половине текущего года. О стоимости на данный момент никакой информации нет.