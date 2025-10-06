ГлавнаяНовости
6 октября 2025, 10:15

В Китае электрокар Xiaomi SU7 сам завёлся и уехал от хозяина

Тот в это время спокойно сидел дома.

Xiaomi заявили, что «это был удалённый запуск с iPhone». Владелец заявил, что «в этот момент даже телефон не трогал» и показал видео с камер.
Оцените новость:
  • 0 оценок